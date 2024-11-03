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Samsun'da İnşaat Kazısında Toprak Kayması, Evin Temelinde Hasar Oluştu

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Samsun'un Atakum ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında meydana gelen toprak kayması, bitişiğindeki 2 katlı evin temelinde kaymaya neden oldu. Olay sonrası bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 2 katlı binada hasar oluştu.

Küçükkolpınar Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısında oluşan toprak kayması nedeniyle Yavuz Erbil'e ait 2 katlı evin temelinde kayma yaşandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti, ev ve inşaat kazısı yapılan alanı mühürledi.

Bir süredir kimsenin yaşamadığı öğrenilen binanın zemin kısmı toprak kayması nedeniyle hasar gördü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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