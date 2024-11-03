Samsun'da İnşaat Kazısında Toprak Kayması

SAMSUN'un Atakum ilçesinde inşaat kazısının üst bölümünde bulunan 2 katlı binanın temel kısmında toprak kayması yaşandı. Daha önceden mühürlendiği öğrenilen binada kimse bulunmazken, ekipler tarafından bölgede tedbir alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce mühürlendiği belirtilen inşaat kazısının üst kısmındaki 2 katlı binanın temel bölümünde toprak kayması yaşandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler sevk edildi. Toprak kayması olduğu sırada boş olan binanın daha önce mühürlenmiş olduğu tespit edildi. Binanın çökmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.