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Samsun'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

14 Aralık 2023 15:54 Güncelleme: 15:56 Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu işçi yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.