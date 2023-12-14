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Samsun'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu işçi yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'taki inşaatta çalışan K.K. (38), demir iskelenin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı inşaat işçisi, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

K.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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