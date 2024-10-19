Samsun'da İnşaat İşçisine Tabancalı Saldırı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçisi Ferhat K., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ferhat K.,ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat K. sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunurken, polis olay ile ilgili bağlantılı O.Ç., B.Ç., U.G., F.G. ve C..O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel