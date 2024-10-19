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Samsun'da İnşaat İşçisine Saldırı: 5 Gözaltı

Samsun'da İnşaat İşçisine Saldırı: 5 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaat işçisi alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki inşaat işçisi Ferhat K. (31) husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçisi Ferhat K., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Ferhat K.,ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat K. sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunurken, polis olay ile ilgili bağlantılı O.Ç., B.Ç., U.G., F.G. ve C..O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera Emre ÖNCEL SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Atakum İnşaat Samsun Suç

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