Samsun'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir inşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu. İşçinin düştüğü tahmin edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, inşaat işçisi Duran Karabuğa (59), asansör boşluğunda ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi'ndeki belediye hamamı inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; işçi Duran Karabuğa, inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Cenaze Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, düştüğü tahmin edilen işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel