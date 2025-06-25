Samsun'da İnşaat Hırsızları Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesindeki inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, toplamda 115 bin 500 lira değerinde inşaat malzemesi çaldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 30 Nisan'da Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir inşaat alanından yaklaşık 15 bin 500 lira değerinde, 11 Mayıs'ta ise Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki inşaattan yaklaşık 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin E.A. (47) ve H.K. (38) olduğunu belirledi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.