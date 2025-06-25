Samsun'da İnşaat Hırsızları Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 30 Nisan'da Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir inşaat alanından yaklaşık 15 bin 500 lira değerinde, 11 Mayıs'ta ise Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki inşaattan yaklaşık 100 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin E.A. (47) ve H.K. (38) olduğunu belirledi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.