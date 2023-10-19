Samsun'da İnşaat Deposu Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir inşaatın deposundan hırsızlık yapıldığı iddiasıyla 2 kişi polis tarafından yakalandı. Çalınan eşyalar arasında lazerli fayans kesme makinesi, spiral, sunta kesme hızarı, büyük boy hilti, sigorta ve musluk bataryaları bulunuyor.

Samsun'da bir inşaatın deposundan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'ye ait inşaatın deposundan 1 adet lazerli fayans kesme makinesi, 1 adet spiral, 1 adet sunta kesme hızarı, 2 adet büyük boy hilti, 7 adet sigorta ve 3 adet musluk bataryası çalındı. M.Ç. polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili Y.D. (46) ve C.K.'yi (39) yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen Y.D. ve C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN