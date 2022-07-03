Samsun'da inşa edilen 'Keşif Kampüsü' TEKNOFEST'e yetiştirilecek

Bu yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne yetiştirilmeye çalışılan "Keşif Kampüsü"nün yüzde 62'si tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim çocuklarının seçecekleri alanlarda lisansüstü seviye yakalamaları için inşa edilen Keşif Kampüsü, TEKNOFEST'e yetiştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu projelerin çocukların ve gençlerin gelecek vizyonlarını artıracağını kaydetti.

Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerin büyük mesafe katedeceğini belirten Demir, "Atakum ilçesi Türk-İş Emek Parkı'nda yapımı hızla devam eden 1742 metrekare büyüklüğündeki kampüsün yüzde 62'si tamamlandı. 11,5 milyon liraya mal olacak kampüste matematik, fizik, astronomi, uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve deneyap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak." ifadelerini kullandı.

Kampüste TEKNOFEST, öğretmenler ve yönetici odaları ile halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitlerin de yer alacağını aktaran Demir, "Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerimiz büyük mesafe katedecek. Samsun, bilgide, teknolojide ve teknolojik ürün üretmede gençlerimizle birlikte ivme yakalayacak. Ülkemiz de bundan büyük çapta istifade edecek." açıklamasında bulundu.