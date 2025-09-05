Samsun'da İneğe Çarpan Taksinin Yolcusunu Yaraladı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yoluna çıkan bir ineğe çarpan taksideki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Çarşamba-Salıpazarı yolunda S.Y. (39) idaresindeki 55 T 6165 plakalı taksi Aşağı Donurlu mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.
Kazada takside bulunan yolcu E.S. (20) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel