Samsun'da İneğe Çarpan Taksinin Yolcusunu Yaraladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yoluna çıkan bir ineğe çarpan taksideki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Çarşamba-Salıpazarı yolunda S.Y. (39) idaresindeki 55 T 6165 plakalı taksi Aşağı Donurlu mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.

Kazada takside bulunan yolcu E.S. (20) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
