Samsun'da İlkadım ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda dairede hasar oluştu ve bir polis memuru dumandan etkilendi.