Samsun'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Üreten Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen operasyonda, evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten R.A.D. gözaltına alındı. Evinin bir odasınaHint keneviri yetiştiren şüphelinin evinde 28 kök Hint keneviri, 55 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, R.A.D'nin (36) evinin bir odasını uyuşturucu üretmek için ayırdığı ve iklimlendirme düzeneği kurarak Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Evde iklimlendirme düzeneği ile 28 kök Hint keneviri, 55 gram kubar esrar, 5 kilogram gübre ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A.D, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.