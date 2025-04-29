Samsun'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde, evinde kurduğu iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde yaptığı operasyonda evde 355 gram esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y'nin (40) ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, 355 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.Y, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel