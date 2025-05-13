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Samsun'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da İklimlendirme Sistemiyle Hint Keneviri Yetiştiren Şahıs Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 53 yaşındaki G.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 127 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki evinde iklimlendirme sistemi kurup Hint keneviri yetiştiren G.G. (53), gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.G.'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelinin adresine dün operasyon düzenledi. Adreste ekiplerin yaptığı aramalarda, 127 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 145 gram kubar esrar ve 1 iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Şüpheli G.G. ise gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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