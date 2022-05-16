Samsun'da iki yıl aradan sonra 1919 metrelik bayrakla yürüyüş yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da iki yıl aradan sonra 1919 metrelik bayrakla yürüyüş yapılacak

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da iki yıl aradan sonra 1919 metrelik bayrakla yürüyüş yapılacak

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı iki yıl aradan sonra yeniden açılacak.

SAMSUN (AA) - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı iki yıl aradan sonra yeniden açılacak.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamaların en önemli sembollerinden 1919 metrelik bayrak yürüyüşü, iki yıllık koronavirüs salgını arasının ardından yarın yeniden yapılacak.

En son 2019'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla yapılan yürüyüşün ardından 1919 metre uzunluğundaki bayrak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel bir odada muhafaza edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaklaşık on yıl aradan sonra 1919 metrelik bayrağın yenilendiği, bayrağın açılıp katlanması için özel bir aparat da yaptırıldığını söyledi.

Yürüyüşün 17 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacağını belirten Kasapoğlu, Cumhuriyet Caddesi, Lise Caddesi, Çiftlik Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı güzergahı boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona ereceğini aktardı.

Kasapoğlu, tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Samsun, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title