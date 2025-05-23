Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan iki kişi gözaltına alındı. İlk operasyonda 28 yaşındaki T.A.'nın evinde 107 gram sentetik kannabionid, diğer operasyonda ise 34 yaşındaki F.Ç.'nin evinden 5 bin sentetik hap ele geçirildi.

SAMSUN'da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen T.A. (28) adlı kadının evine operasyon düzenledi. Aramada 107 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı.

İlçedeki bir başka operasyonda ise evinde 5 bin sentetik hap ele geçirilen F.Ç. (34), 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin yeni meclis başkanvekili belli oldu
Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı

Takımı küme düştü! Kendi Süper Lig'de kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.