Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan iki kişi gözaltına alındı. İlk operasyonda 28 yaşındaki T.A.'nın evinde 107 gram sentetik kannabionid, diğer operasyonda ise 34 yaşındaki F.Ç.'nin evinden 5 bin sentetik hap ele geçirildi.
SAMSUN'da 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesinde uyuşturucu sattığı değerlendirilen T.A. (28) adlı kadının evine operasyon düzenledi. Aramada 107 gram sentetik kannabionid ele geçirildi. T.A., gözaltına alındı.
İlçedeki bir başka operasyonda ise evinde 5 bin sentetik hap ele geçirilen F.Ç. (34), 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel