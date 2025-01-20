Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 35 yaşındaki E.T. ve 44 yaşındaki Y.A. gözaltına alındı. E.T.'nin üzerinde 178 sentetik ecza hapı ve 18,53 gram sentetik uyuşturucu bulunurken, Y.A.'nın ikametine yapılan operasyonda ise 109 sentetik ecza hapı, 60 kaçak sigara ve esrar maddesi ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen E.T. (35) yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 178 sentetik ecza hapı ile 18,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İlkadım ilçesinde hakkında istihbarı bilgi bulunan Y.A'nın (44) ikametine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 109 sentetik ecza hapı, 60 kaçak sigara ile bir miktar esrar maddesi bulundu.
Şüpheli Y.A. gözaltına alındı.