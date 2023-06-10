Samsun'da iki tramvayın çarpıştığı kazada yaralanan 26 kişiden 5'inin tedavisi sürüyor
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Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan 26 kişiden 5'inin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu yaralanan 26 kişiden 5'inin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Tramvay kazası nedeniyle hastanelere kaldırılan 26 kişiden 21'i, tedavilerinin ardından taburcu edilirken 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Dün, Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, kazada 26 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel