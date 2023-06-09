Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; yaralılar var (1)

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla, hastanelere kaldırıldı.

İlkadım ilçesi Kepeli kavşağında, saat 09.30 sıralarında, iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada, çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.