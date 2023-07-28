Samsun'da İki Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosikletteki sürücü ile 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Diğer kazada ise otomobil ile kamyonet çarpıştı ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.