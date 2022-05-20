Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Salih Kurt'un (32) kullandığı 19 ACK 143 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Karageçmiş Kavşağı'nda, Yusuf Mantar (61) idaresindeki 52 ACD 422 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Kurt (28), Cemil Şahin (43), Meliha Şahin (15) ve Yurdagül Mantar yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Otomobil, Ankara, Mantar, Samsun, Güncel, Haberler

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