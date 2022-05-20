Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Salih Kurt'un (32) kullandığı 19 ACK 143 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Karageçmiş Kavşağı'nda, Yusuf Mantar (61) idaresindeki 52 ACD 422 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Kurt (28), Cemil Şahin (43), Meliha Şahin (15) ve Yurdagül Mantar yaralandı.
Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Recep Bilek - Güncel