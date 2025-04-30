Samsun'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 7 Yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Salıpazarı ilçesinden Çarşamba istikametine seyreden İlhan G. idaresindeki 55 HF 103 plakalı otomobil ile Yaşar T. yönetimindeki 55 E 1161 plakalı otomobil, Avut kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Ayşe G., Muammer G., Fatma G., Buğra Mert G. ve Batuhan G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.