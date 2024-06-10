Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.
Samet A. yönetimindeki 34 YH 011 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda Ali A'nın kullandığı 34 GN 5846 plakalı otomobille çapıştı.
Kazanın etkisiyle araçlardan biri 55 NH 733 plakalı park halindeki başka bir araca çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Ambulans ekibince yaralanan sürücü Samet ile yolcu Suat A, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.