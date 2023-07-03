Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kişi, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazara bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Beylerce kavşağında Ayvacık istikametinden Çarşamba istikametine seyreden kırmızı ışıkta duran İdris Y. idaresindeki 55 RN 566 plakalı otomobil arkasından gelen ambulansa yol vermek için hareket ettiği esnada Ordu istikametine hareket eden Furkan Ç. yönetimindeki 55 HH 866 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu 55 HH 866 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.