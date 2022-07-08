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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AA - İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

K.D. yönetimindeki 05 FR 652 plakalı otomobil, Otogar kavşağında A.A'nın kullandığı 06 AJ 1565 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle A.A. idaresindeki otomobil devrildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.Y, A.D. ve A.Y. ile 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / İlyas Gün - Güncel

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