Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Samsun'un Canik ilçesindeki Belediyeevleri Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakan Dalkılıç'ın (25) kullandığı 08 ABR 930 plakalı otomobil ile Hüseyin Aydın (39) idaresindeki 55 AKY 764 plakalı otomobil, Belediyeevleri Kavşağı Viyadük Üstü Atatürk Bulvarı bağlantı yolunda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İlksen Kayıkçı (38), Hüseyin Yılmaz (25) ile Aynur Aydın (32) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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