Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammet S. (46) idaresindeki 52 AFZ 637 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde Okan A. (45) yönetimindeki 34 KPP 793 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Okan A. ile diğer araçtaki İrfan S, Suna S. ve Ayşe K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.