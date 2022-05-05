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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Ahmed Şeyh Mustafa'nın kullandığı 55 MA 2065 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisindeki kavşakta bulunan ışıklarda bekleyen Fatih Dinçer idaresindeki 60 ADA 698 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Mustafa'nın oğlu Suad Şeyh Mustafa (5) ile araçta bulunan Hülya Keser (13) ve Cevahir Elcuma (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Otomobil, Suriye, Ankara, Samsun, Güncel, Haberler

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