Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Elif Y'nin kullandığı 55 APZ 528 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACF 008 plakalı otomobil, Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada savrulan Elif Y'nin kullandığı otomobil, refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Elif Y. ile yanındaki Saniye Y, sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
