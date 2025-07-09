Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ergül Y. idaresindeki 06 AE 1169 plakalı otomobil ile Ünal G. yönetimindeki 55 ADR 586 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacı kara yolu Sefalı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ergül Y'nin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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