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Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, 2 Kişi Yaralandı

Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İsmail Akbaş (60) yönetimindeki 55 SJ 832 plakalı otomobil, Dereler Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Kürşat Salman'ın (46) kullandığı 37 FC 910 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan İsmail Akbaş ile yanında bulunan Necmiye Akbaş (60), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İsmail Akbaş (60) yönetimindeki 55 SJ 832 plakalı otomobil, Dereler Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Kürşat Salman'ın (46) kullandığı 37 FC 910 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan İsmail Akbaş ile yanında bulunan Necmiye Akbaş (60), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

İsmail Akbaş Samsun Bafra Güncel Haberler

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