Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, 1 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.K.O. (53) idaresindeki 55 BE 483 plakalı otomobil, Şükür Camisi mevkisinde F.Ö'nün (63) kullandığı 55 BE 483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan A.K.O, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.