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Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, 1 Kişi Yaralandı

Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı, 1 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, A.K.O. (53) idaresindeki 55 BE 483 plakalı otomobil, Şükür Camisi mevkisinde F.Ö'nün (63) kullandığı 55 BE 483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan A.K.O, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K.O. (53) idaresindeki 55 BE 483 plakalı otomobil, Şükür Camisi mevkisinde F.Ö'nün (63) kullandığı 55 BE 483 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan A.K.O, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Devlet Hastanesi Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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