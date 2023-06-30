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Samsun'da İki Kişiyi Bıçaklayan Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Samsun'da İki Kişiyi Bıçaklayan Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde, A.D. ve A.G'yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.D. (17) ile A.G'yi (17) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.C'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İlçede dün, aralarında çıkan tartışmanın ardından G.C, bıçakla A.D. ve A.G'yi yaralamıştı. G.C, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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