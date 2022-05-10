Samsun'da iki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Samsun'da iki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'da iki kişi arasındaki makaslı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde Suriye uyruklu M.J. (36) ile Z.S. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S, makasla M.J'yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

M.J. Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı, Z.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Osmaniye, İlkadım, Samsun, kavga, Güncel, Haberler

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