Üye Girişi
Haberler
Alevler ABD'yi yutuyor! Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler

Yüzlerce itfaiye ekibinin söndüremediği yangından korkunç görüntüler
Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu

Rusya, Ukrayna'yı güdümlü bomba ile vurdu
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerindendi! Selim İleri hayatını kaybetti
Parti içine 'Pışık' yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Kim alındıysa alındı

İmamoğlu, tepki çeken ifadesi için bakın ne dedi

Samsun'da İki Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Samsun'da İki Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, bir iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Samsun'un Havza ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

25 Mayıs Mahallesi Meslek Lisesi Sokak'ta Havva Gül'e ait iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan kızının yanına gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
img

İmamoğlu, tepki çeken ifadesi için bakın ne dedi
img

Haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi ölümden döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi

Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı? Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 8 Ocak Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV canlı izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Selim İleri neden öldü, hasta mıydı? Selim İleri kimdir, eserleri nelerdir? Galatasaray Başakşehir hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.