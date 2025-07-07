Samsun'da İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 aylık hamile bir kadın ve bir bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 ASF 552 plakalı otomobil ile 19 ACG 976 plakalı otomobil, Terminal Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araçlardan birinde bulunan ve yaralanan 5 aylık hamile M.S, Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bahşi Mahallesi'nde ise Emir K. (83), kullandığı traktörle bisiklet sürücüsü Ömer Fazıl S'ye çarptı.
Yaralanan Ömer Fazıl S, kaldırıldığı Ladik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel