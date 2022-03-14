Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı - Haberler

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Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.

Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde 13 Ocak'ta berberde oturduğu sırada silahla yaralanan P.P. (17), dün Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan P.P. tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olay yerinden kaçan şüpheliler E.K. (20) ile B.G. (21), M.K, B.T, B.G. ile S.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K. ve B.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

Samsun'da iki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım, Samsun, Kore, Ocak, Güncel, Haberler

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