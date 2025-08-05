Samsun'da İki Arkadaşını Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Konakören Mahallesi'nde dün gece arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.A'nın işlemleri tamamlandı.

E.A. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Konakören Mahallesi'nde dün E.A. ile arkadaşları Tarık Acar ve Taner Deniz arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre E.A., Acar ve Deniz'i silahla ateş açarak öldürmüştü.

Olay yerinden kaçan E.A. daha sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim olmuştu.