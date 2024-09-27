Samsun'da İki Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında iki araçta arama yapıldı.

Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi.

Araç sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı.