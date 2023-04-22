Samsun'da iki aile arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi bıçakla ve darp sonucu yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi bıçakla ve darp sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada S.Y. (24), H.Ö. (68), İ.Ö. (39), S.Ö. (43) Y.Ö. (36), O.C. (37), H.C. (66), K.A.C. (26) ve M.C. (51) darp sonucu, N.Ö. (36) de bıçakla yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.D. (22) ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.