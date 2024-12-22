Samsun'da İhtiyaç Sahibi Çocuklar için Hamsi Şenliği Düzenlendi

Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına düzenlenen alışveriş şenliğinin son gününde yaklaşık 300 kilogram hamsi dağıtıldı.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi işbirliğinde Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, çeşitli firmaların ve kadınların hazırladığı ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Şenlikten elde edilecek gelir, kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocukların yanı sıra lösemili, down sendromlu ve engelli çocuklar yararına kullanılacak.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, şenliğin 40 firmanın katılıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Keskin, üç gün süren şenliğin son gününde katılımcılara hamsi ikram ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şenliğimizin sonunda hamsi etkinliği düzenledik. Konser de düzenliyoruz. Keyifli bir etkinlikti. Katılım da çok yüksekti. Yaklaşık 300 kilogram hamsimiz var. Katılımcı sayımız da yüksek. Kemençe ve horon ekibi de gösteri yapıyor. Karadeniz kültürü hamsi, kemençe ve horondan geçer. Biz de etkinliğimizin son gününe hamsi ızgara etkinliği koyduk ve tüm halkımızı davet ettik."

Etkinliğe katılan firma sahiplerinden Beyhan Çakır ise etkinliğin çok başarılı geçtiğini ifade ederek, "Karadeniz olarak hamsi şenliği düzenledik. Derneğimizin katkılarıyla 300 kilogram kadar hamsi temin ettik. Hamsileri tüm halkımız için pişirerek servis ediyoruz. Şenlikte elde edilen tüm gelir, köy okulundaki çocuklara ayakkabı, bot ve mont olarak dönecek." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar alışveriş yaparak ihtiyaç sahibi çocuklara katkı sağlarken hamsi ekmek yedikten sonra horon ve kemençe eşliğinde eğlendi.