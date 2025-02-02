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Samsun'da İçme Suyu Hattında Patlama

Samsun'da İçme Suyu Hattında Patlama
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Hançerli Mahallesi'nde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama, tazyikli suyun metrelerce yükseğe fışkırmasına sebep oldu. SASKİ ekipleri bölgede onarım çalışmaları başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları sırasında patladı.

Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı.

SASKİ ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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