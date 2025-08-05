Samsun'da İçki İçip Havaya Ateş Açan 5 Şüpheli Gözaltında

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, içki içip havaya ateş açtığı tespit edilen 2'si muhtar 5 şüpheli, gözaltına alındı.Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Beypınar Mahallesi 1249'uncu Cadde'deki barakada meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı E.E. (50), Esenevler Mahallesi Muhtarı A.K. (45), Atakum Belediyesi'nde işçi F.K. (37), müteahhit H.S. (37) ve seramik ustası M.Y. (41) içki içtikleri sırada silahlarla havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, savcı talimatıyla baraka ve buradaki 2 araçta arama yaptı. Aramalarda 2 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 41 kartuş, 34 adet 7,65 mm çapında fişek ile 65 adet 9,19 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,