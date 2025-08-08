Samsun'da İç Su Kaynaklarına 2 Milyon Yavru Sazan Salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü projeyle Samsun'daki iç su kaynaklarına 2 milyon 341 bin yavru sazan balığı bırakıldı. 5 yıl içinde toplam 12 milyon 680 bin yavru sazanın salındığı belirtilen çalışmalarda, sürdürülebilir balıkçılığın önemi vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun'daki iç su kaynaklarına 2 milyon 341 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Samsun'da balıklandırma çalışmaları kapsamında Bafra balık gölleri başta olmak üzere, Ladik Gölü, Derbent, Altınkaya, Susuz, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları ile ilçelerde bulunan toplam 24 avlak sahasına 2 milyon 341 bin yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iç su kaynaklarında balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son 5 yıl içinde 12 milyon 680 bin yavru sazan balığını iç sulara saldıklarını anlatan Yılmaz, "Sürdürülebilir Balıkçılık ve Ekosistemin Korunması amacıyla yürüttüğümüz projemizin su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması, balık popülasyonlarının desteklenmesi ve iç su ekosistemlerinin canlı tutulmasını hedefliyoruz. Ortalama 5-8 gram ağırlığındaki sazan yavruları 3-4 yıl içinde avlanabilir boya ulaşacaktır. Proje kapsamında özellikle amatör balıkçıların yararlanabileceği su alanları tercih edildi. Balıklandırma çalışmalarımızı bilimsel esaslara dayalı olarak sürdürüyoruz." dedi.

Yılmaz, su kaynaklarının korunması, türlerin devamlılığı ve sağlıklı bir balıkçılık için amatör ve ticari balıkçıların av zamanı, av aracı, balık boyu gibi yasal düzenlemelere mutlaka uymaları gerektiğini belirterek, balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
