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Samsun'da İbn-i Sina'ya Saygı Paneli Gerçekleştirildi

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Samsun'da düzenlenen İbn-i Sina'ya Saygı Paneli'nde, İbn-i Sina'nın Türk İslam düşüncesindeki önemi ve bilimsel katkıları konuşuldu.

Samsun'da, İbn-i Sina Haftası dolayısıyla "İbn-i Sina'ya Saygı Paneli" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen panelin açılışındaki konuşmasında, İbn-i Sina'nın Türk İslam düşüncesinin eşsiz dehası olduğunu söyledi.

İbn-i Sina'nın sadece İslam dünyasında değil, tüm insanlık tarihinde sağlık, tıp,felsefe ve astronomi gibi dallarda önemli yere sahip olduğunun altını çizen Uras, "Onun bilgi birikimi ve vizyonu hem dönemindeki hem de sonrasındaki birçok bilim insanını etkilemiştir. İbn-i Sina'nın 'El-Kanun fi't-Tıb' (Tıbbın Kanunu) eseri, tıp tarihinde dönüm noktası olmuştur. Bu eser yüzyıllar boyunca referans kitap olarak kullanılmıştır." dedi.

İbn-i Sina'nın hastalıklara karşı uyguladığı yöntemlerin modern tıbbın temellerinin atılmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan Uras, bunun yarınları inşa ederken sağlam adımlar atmaları için yol göstereceğini dile getirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da Orta Çağ'dan bu yana Avrupa'da tıp fakültelerinde İbn-i Sina'nın eserlerinin okutulduğunu belirterek, "İbn-i Sina'nın 200'e yakın eseri var. Yeni neslin İbn-i Sina'nın bin sene önceki felsefi, tıp, hekimlik ve öğretmenlik tarafını bilmesi gerekiyor. İbn-i Sina ile ilgili farkındalık oluşturmak için her yıl çalışma gerçekleştireceğiz." dedi.

Samsun Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKON Samsun Şubesi tarafından düzenlenen panelde daha sonra OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler'in moderatörlüğünde, OMÜ Türk İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Demir ve Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sude Hatun Aktimur, İbn-i Sina'nın hayatına ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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