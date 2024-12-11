Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Samsun'da Huzurevi Sakinleri 'Huzur Bahçesi' ile Umutlarını Yeşertiyor

Samsun'da Huzurevi Sakinleri 'Huzur Bahçesi' ile Umutlarını Yeşertiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bulunan Atakum Huzurevi'nde oluşturulan 'huzur bahçesi', yaşlı sakinlerine sebze yetiştirme imkanı sunarak hem fiziksel hem de duygusal olarak zindelik sağlıyor. Huzurevi sakinleri, doğayla iç içe yaşarken yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan projede toprakla buluşarak hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Samsun'da huzurevi sakinleri, "huzur bahçesi"ni işleyerek umutlarını ve hayallerini canlı tutma imkanı buluyor.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan "huzur bahçesi"nde sebze yetiştiren yaşlılar, hem fiziksel hem de duygusal olarak zinde kalıyor.

Huzurevi sakinleri, doğayla iç içe yaşayarak yaşam kalitelerinin artması hedeflenen proje kapsamında toprakla buluşturdukları fidelerin bakımını da gerçekleştiriyor.

"Huzur bahçesi"nden sorumlu memur Muhammed İkbal Şentürk, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinden bazılarının bahçe yapmak istediklerini ancak daha önce buna uygun yerlerinin olmadığını söyledi.

Bunun üzerine bir süre önce huzurevinin arazisinde bulunan 350 metrekarelik alanı traktörle sürerek tarıma uygun hale getirdiklerini belirten Şentürk, "Sonrasında burayı 11 ayrı bahçe haline getirdik ve 11 yaşlıya istekleri doğrultusunda verdik. Onlara gündelik yiyebilecekleri marul, dereotu, soğan, çilek, nane fidesi diktirdik." dedi.

Bahçeyle ilgilenmek isteyen ancak tek başına bunu yapamayan yaşlılara da yardım ettiklerini anlatan Şentürk, "Bazı yaşlılarımız ömürlerinde toprakla hiç meşgul olmamışlar, bir şey ekmemişler. Onlara bu imkanı oluşturduktan sonra baktık ki yaşlılarımız daha da huzur buldu, daha da mutlu oldular. Yüz ifadelerinden, hal ve hareketlerinden de bunu gözlemlemeye başladık. Niyetimiz, tohumlarla birlikte hayallerini, umutlarını canlı tutmak, yeşertmek isteyen yaşlılarımıza imkan oluşturmak." ifadelerini kullandı.

"Keyif veren bir şey, yaşama, hayata dokunuyoruz"

Huzurevi sakinlerinden Semih Gürlek ise hayatı boyunca bahçe işleriyle hiç uğraşmadığını fakat "huzur bahçesi"nde bu imkanı bulduğunu söyledi.

Yaşamı boyunca yapamadığı fakat gerçekleştirmek istediği şeyleri yapmanın keyif verdiğini dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu proje çıktığında hemen ilgimi çekti, 'Beni de yazın.' dedim. Hiç olmazsa tohum ekmenin nasıl olduğunu göreyim. Bir de geçenlerde bitkiler konusunda bir makale okudum, bitkilerin de duyguları varmış. Eskiden tanıdığım yaşlı insanlar çiçeklerle, bitkilerle konuşurlardı. Bunları da görünce daha çok ilgimi çekti. Keyif veren bir şey, yaşama, hayata dokunuyoruz. Düşünsene, bir ay sonra oradan kendi marulumuzu, soğanımızı toplayacağız. Çok faydalı olabilecek bir proje."

Huzurevi sakinlerinden Seyfettin Şahin de hayatının çiftçilikle geçtiğini, huzurevinde de bahçe yapma imkanı bulduğundan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Bahçede zaman geçirdikleri sürece mutlu ve huzurlu olduklarına değinen Şahin, "Elimizden geldiği sürece bir şeyler yapıp mutlu, huzurlu olmaya çalışıyoruz. Kendimiz gibi yaşlı arkadaşlarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, umarım başarırız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
img

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
img

30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
img

Terör örgütü PYD lideri Salih Müslim HTŞ hakkında konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.