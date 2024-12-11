Samsun'da Huzurevi Sakinleri 'Huzur Bahçesi' ile Umutlarını Yeşertiyor

Samsun'da huzurevi sakinleri, "huzur bahçesi"ni işleyerek umutlarını ve hayallerini canlı tutma imkanı buluyor.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde oluşturulan "huzur bahçesi"nde sebze yetiştiren yaşlılar, hem fiziksel hem de duygusal olarak zinde kalıyor.

Huzurevi sakinleri, doğayla iç içe yaşayarak yaşam kalitelerinin artması hedeflenen proje kapsamında toprakla buluşturdukları fidelerin bakımını da gerçekleştiriyor.

"Huzur bahçesi"nden sorumlu memur Muhammed İkbal Şentürk, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinden bazılarının bahçe yapmak istediklerini ancak daha önce buna uygun yerlerinin olmadığını söyledi.

Bunun üzerine bir süre önce huzurevinin arazisinde bulunan 350 metrekarelik alanı traktörle sürerek tarıma uygun hale getirdiklerini belirten Şentürk, "Sonrasında burayı 11 ayrı bahçe haline getirdik ve 11 yaşlıya istekleri doğrultusunda verdik. Onlara gündelik yiyebilecekleri marul, dereotu, soğan, çilek, nane fidesi diktirdik." dedi.

Bahçeyle ilgilenmek isteyen ancak tek başına bunu yapamayan yaşlılara da yardım ettiklerini anlatan Şentürk, "Bazı yaşlılarımız ömürlerinde toprakla hiç meşgul olmamışlar, bir şey ekmemişler. Onlara bu imkanı oluşturduktan sonra baktık ki yaşlılarımız daha da huzur buldu, daha da mutlu oldular. Yüz ifadelerinden, hal ve hareketlerinden de bunu gözlemlemeye başladık. Niyetimiz, tohumlarla birlikte hayallerini, umutlarını canlı tutmak, yeşertmek isteyen yaşlılarımıza imkan oluşturmak." ifadelerini kullandı.

"Keyif veren bir şey, yaşama, hayata dokunuyoruz"

Huzurevi sakinlerinden Semih Gürlek ise hayatı boyunca bahçe işleriyle hiç uğraşmadığını fakat "huzur bahçesi"nde bu imkanı bulduğunu söyledi.

Yaşamı boyunca yapamadığı fakat gerçekleştirmek istediği şeyleri yapmanın keyif verdiğini dile getiren Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu proje çıktığında hemen ilgimi çekti, 'Beni de yazın.' dedim. Hiç olmazsa tohum ekmenin nasıl olduğunu göreyim. Bir de geçenlerde bitkiler konusunda bir makale okudum, bitkilerin de duyguları varmış. Eskiden tanıdığım yaşlı insanlar çiçeklerle, bitkilerle konuşurlardı. Bunları da görünce daha çok ilgimi çekti. Keyif veren bir şey, yaşama, hayata dokunuyoruz. Düşünsene, bir ay sonra oradan kendi marulumuzu, soğanımızı toplayacağız. Çok faydalı olabilecek bir proje."

Huzurevi sakinlerinden Seyfettin Şahin de hayatının çiftçilikle geçtiğini, huzurevinde de bahçe yapma imkanı bulduğundan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Bahçede zaman geçirdikleri sürece mutlu ve huzurlu olduklarına değinen Şahin, "Elimizden geldiği sürece bir şeyler yapıp mutlu, huzurlu olmaya çalışıyoruz. Kendimiz gibi yaşlı arkadaşlarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, umarım başarırız." diye konuştu.