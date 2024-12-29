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Samsun'da Huzur Uygulaması ve Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Samsun'da Huzur Uygulaması ve Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında bir bıçak ve iki kurusıkı tabanca ele geçirilirken, aynı bölgede yapılan uyuşturucu operasyonunda da bir kişi gözaltına alındı. Canik ilçesinde bir evde yapılan aramalarda ise çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında E.S. isimli şahsın aracında arama yapıldı.

Aramada, 1 adet bıçak ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. E.S, gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıcalı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda M.Y. (33) isimli şahsın üzerinde, aracında ve evinde arama yapıldı.

Aramada, 1 adet tabanca, 46 adet tabanca mermisi, 87,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'da bir evde polis tarafından çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde polis tarafından bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 149 adet tabanca fişeği, 45 adet kovan, 1 adet silah pimi, 3 adet harbi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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