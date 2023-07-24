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Samsun'da Husumetliyi Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıslar Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde T.K. (21), yolda gördüğü husumetlisi Oral K.'yi (25) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. T.K. ile yanındaki arkadaşı K.K. (21), gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde T.K. (21), yolda gördüğü husumetlisi Oral K.'yi (25) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. T.K. ile yanındaki arkadaşı K.K. (21), gözaltına alındı.

Olay, dün Çatalarmut Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre; T.K., arkadaşı K.K. ile birlikte otomobilde gezerken daha önce husumetli olduğu Oral K.'yi gördü. Pompalı tüfekle yolcu koltuğundan inen T.K., husumetlisini sırtından ve bacaklarından yaraladı. Yaralanan Oral K., ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, T.K. ile K.K.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Güncel Haberler

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