Samsun'da husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Samsun'da husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Zanlı E.E.Ç. (20), önceden husumeti bulunduğunu öne sürdüğü İskender Ö. (29) ile Baruthane Mahallesi Anadolu Caddesi'nde karşılaştı.

İskender Ö. ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan E.E.Ç. bir süre sonra av tüfeğiyle geri döndü.

Tüfekle ateş eden E.E.Ç, İskender Ö'yü farklı yerlerinden yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaçan E.E.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

İskender, İlkadım, Samsun, kavga, Güncel, Haberler

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