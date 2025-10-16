Samsun'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde husumetlilerinin aracına silahla ateş ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, boks antrenörü E.N.U. (23) ile E.D. (40) ve K.S.F. (23), aralarında husumet bulunan H.K'nin Körfez Mahallesi'ndeki spor salonunun önüne gitti.

Spor salonunun önünde park halinde bulunan H.K'nin aracına silahla ateş eden 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede, H.K'nin otomobiline 6 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.